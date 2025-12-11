Babbo Natale e Befana pronti a volare sul cielo di Firenze

Doppio appuntamento con lo spettacolo che, ormai da anni, emoziona Firenze e riempie le piazze di bambini, famiglie e curiosi. Anche per le festività natalizie 2025 la città si prepara infatti ad accogliere Babbo Natale e la Befana. Che, come sempre, arriveranno dall’alto, sospesi nel vuoto, trasformandosi in acrobati per un giorno.

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Firenze con la Confcommercio fiorentina ed EdiliziAcrobatica, impresa specializzata nelle ristrutturazioni edilizie in quota, i due personaggi più attesi delle feste faranno la loro scenografica comparsa calandosi dagli edifici storici del centro, regalando uno show capace di unire tradizione, stupore e un pizzico di adrenalina.

Il primo ad apparire sarà Babbo Natale, che, accompagnato da un gruppo di elfi scalpitanti, domenica 14 dicembre alle ore 11.30 scenderà dalla facciata di Palazzo Vecchio portando con sé auguri, meraviglia e un grande striscione dedicato alla città. Una volta toccata terra, distribuirà insieme ai suoi aiutanti le caramelle offerte da Conad e saluterà i bambini per foto e strette di mano.

Martedì 6 gennaio, alle ore 11.30, toccherà invece alla Befana, che si calerà dall’Arcone di piazza della Repubblica nel giorno a lei dedicato. Anche quest’anno l’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di JT&T srl, la real estate company impegnata nel progetto di valorizzazione del palazzo dell’Arcone. Dopo la discesa, la simpatica vecchina insieme alle sue aiutanti distribuirà le caramelle offerte da Conad.

A fare la telecronaca in diretta di entrambi gli eventi sarà Lucrezia Calugi, nota al pubblico come conduttrice della trasmissione Tadà in onda su Rtv38. Dal palco accompagnerà il pubblico tra aneddoti, curiosità e interviste agli ospiti, tra i quali si avvicenderanno i il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e il presidente Aldo Cursano, oltre al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e alla sindaca Sara Funaro, che nel 2024 si era prestata ad interpretare un elfo calandosi senza timore dall’alto della torre di Palazzo Vecchio.

La doppia iniziativa, divenuta ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio, continua a unire la magia delle feste con la bellezza del patrimonio storico della città. “Questi eventi sono un invito a vivere Firenze con lo stupore dello sguardo bambino – afferma Franco Marinoni, direttore di Confcommercio Toscana –. Il Natale è relazione, incontro, comunità. E non c’è modo migliore di celebrarlo che condividere un’esperienza capace di far sorridere tutti, grandi e piccoli”.

Entusiasta anche Acrobatica, che cura la parte tecnica delle discese e garantisce lo spettacolo in totale sicurezza. “Siamo davvero felici di contribuire alla magia del Natale con il nostro spettacolo - ha dichiarato Anna Marras, CEO di EdiliziAcrobatica S.p.A. -. Il nostro desiderio è da sempre contribuire alla creazione di bellezza ovunque operiamo: farlo per i più piccoli, in un evento come questo riempie il nostro cuore di gioia”.

