L’uomo e gli animali, mostra fotografica a Montespertoli

A Montespertoli dal 14 dicembre al 6 gennaio andrà in scena la mostra fotografica “L’uomo e gli animali”, una collettiva realizzata dai soci del Circolo Fotografico Fermo immagine (CFFM). L’esposizione, ospitata dal LOFT 19 (via Sonnino 19/21), raccoglie scatti che raccontano momenti quotidiani in cui esseri umani e animali condividono spazi, gesti e relazioni, mettendo in luce forme di simbiosi osservate nella vita di tutti i giorni.

L’inaugurazione è prevista per domenica 14 dicembre alle 11.

La mostra sarà aperta al pubblico: domenica 14 dicembre dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 19; sabato 20 dicembre dalle 17 alle 19; domenica 21 dicembre dalle 10 alle 12; domenica 28 dicembre dalle 10 alle 12; sabato 3 gennaio dalle 17 alle 19; mercoledì 6 gennaio dalle 10 alle 12.

Eventuali aperture straordinarie saranno comunicate tramite la pagina Facebook del CFFM (facebook.com/CFFM2009).

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Montespertoli. L’allestimento, la comunicazione e la documentazione fotografica dell’evento sono curate dal Circolo Fotografico Fermo immagine.

