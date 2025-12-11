Manutenzioni comunali di novembre: interventi diffusi su tutto il territorio e avvio delle attività per il periodo natalizio

Nel mese di novembre 2025 il Comune di Montespertoli ha portato avanti un’intensa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, coinvolgendo scuole, strade, aree verdi, impianti pubblici e spazi urbani. Le squadre comunali, coordinate quotidianamente, hanno operato su più fronti garantendo costanza ed efficienza degli interventi.

Sono proseguiti per più giornate i lavori di risanamento e ripristino della massicciata stradale in via Castiglioni, con l’impiego di mezzi operativi e personale specializzato. In via Bignola sono stati effettuati interventi di ripristino buche con bitume a freddo. Alcune giornate sono state dedicate alla verifica delle fossette e delle chiaviche lungo le principali arterie comunali.

Prosegue inoltre il cantiere per il rifacimento della fognatura nell’area retrostante le abitazioni di via Meucci. In via Coeli Aula è stato rimosso un piccolo movimento franoso.

Nel mese di novembre è proseguito il lavoro costante sugli edifici scolastici, con interventi programmati e manutenzioni mirate nei diversi plessi. Alla scuola Montalcini sono avanzate le operazioni per l’installazione delle nuove recinzioni in plastica riciclata, integrate con rinforzi in rete elettrosaldata e spianatura del terreno; è stata inoltre sostituita la portafinestra della cucina. Alla scuola Rodari si è lavorato allo smontaggio della vecchia recinzione, alla realizzazione del nuovo cancello esterno e allo spostamento della fontana. Anche al nido Aquilone sono iniziati i primi interventi sulle recinzioni. La scuola Fucini ha ricevuto nuove sedie e ulteriori interventi di manutenzione. Infine, nelle scuole Don Milani e Machiavelli si sono svolte verifiche sugli impianti, installazioni di protezioni per le fioriere e controlli sugli addolcitori, confermando l’impegno continuo nella cura e nella sicurezza degli ambienti scolastici.

Le squadre hanno lavorato su più fronti del verde pubblico, intervenendo con la potatura dei gelsi in piazza Lager e con la manutenzione delle aiuole in piazza del Popolo, mentre in diverse aree del territorio sono state messe a dimora le fioriture invernali. Sono proseguiti anche i lavori di piantumazione degli olivi in via Montelupo, preceduti nelle settimane scorse dalle necessarie preparazioni del terreno. Nella zona sportiva di Molino del Ponte, tra il 27 e il 28 novembre, sono iniziate le operazioni di abbattimento delle alberature, passaggio indispensabile per l’avvio del cantiere della nuova palestra.

Sul versante tecnico si è continuato a intervenire con regolarità, con attività di ricerca delle perdite e sostituzione delle tubazioni nel magazzino comunale, il controllo e il ripristino degli impianti di riscaldamento in varie sedi e la manutenzione degli addolcitori e di altri impianti presenti nelle scuole e nelle strutture pubbliche.

In più giornate il personale ha lavorato per Olea – Forum dell’Olio EVO, curando montaggi, posizionamento vele, installazione di materiali e trasferimento prodotti al Museo del Territorio (MUTER). Parallelamente, presso il Museo del Territorio si è svolta la manutenzione delle teche dei grani antichi, con attività di apertura, pulizia e trattamento conservativo.

Dal 24 al 26 novembre è stato completato il montaggio degli alberi di Natale nel capoluogo e nelle frazioni, insieme alla posa delle luci. Questa attività ha coinvolto tutte le squadre operative ed è stata una delle principali lavorazioni del periodo, in vista delle festività.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

