Occasione da sfruttare per l'Use Rosa Scotti

Dopo un inizio di campionato a dir poco tribolato e difficile, l’Use Rosa Scotti ha davanti due partite da qui alla fine dell’anno che potrebbero rimetterla definitivamente in carreggiata. Si comincia sabato alle 21 al Pala Sammontana quando, a far visita alle biancorosse, arriverà Viterbo, ultima in classifica con due punti. Una sfida alla quale la squadra arriva sulle ali di quattro vittorie consecutive. “Vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni – spiega coach Alessio Cioni – la classifica cortissima ce lo impone. Dopo il difficile inizio siamo nella zona di confine fra playoff e playout e quindi dobbiamo fare punti. Viterbo arriva a Empoli da ultima in classifica ma nelle ultime prestazioni ha raccolto meno di quello che ha seminato. Quindi massima attenzione e solita umiltà perché mi aspetto una partita dura e difficile. Per portarla a casa sarà necessario ripartire dalla compattezza difensiva che dovremo ancora una volta tenere per tutti e quaranta i minuti. Credo che questo sia un passo in avanti da fare perché è una cosa difficile e tutt’altro che scontata”.

Arbitreranno la partita Melai e Rinaldi di Calcinaia, diretta streaming sul canale ‘youtube Use basket tv’.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

