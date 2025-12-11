Piano per il Terrafino, 4 fasi per dare più ordine e servizi all'area industriale

Ridare dignità a uno degli spazi lavorativi più frequentati di Empoli, ossia l’area del Terrafino. È questo l’obiettivo principale del Piano per il Terrafino, che entra ora nella fase operativa con l’avvio degli incontri con gli imprenditori per definire obiettivi condivisi e presentare la nuova visione dell’area.

Il progetto è stato illustrato in conferenza stampa nella sala Virginio Carmignani del Comune di Empoli, alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dell’assessore al Piano per il Terrafino e alle Attività Produttive, Adolfo Bellucci, della coordinatrice del presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa, Barbara Antonini, e del presidente di Cna Empolese Valdelsa, Andrea Panchetti.

Dopo l’incarico tecnico-legale affidato all’avvocato Gian Paolo Stefanelli (Studio Legale Stefanelli & Partners), finalizzato alla definizione dello studio preliminare, il Comune presenta un piano che punta alla rigenerazione di un’area che, pur accogliendo ogni giorno migliaia di lavoratori, non ha beneficiato di interventi sostanziali negli ultimi vent’anni.

Il progetto si articola in quattro fasi: ripristino, riqualificazione, identità e potenziamento.

RIPRISTINO. Interventi dedicati al miglioramento delle condizioni generali dell’area come asfaltatura di strade e marciapiedi, nuova segnaletica orizzontale, miglioramento dell’illuminazione pubblica, cura delle aree verdi. La mappatura completa delle vie e degli spazi del Terrafino consentirà di programmare le opere secondo una priorità definita.

RIQUALIFICAZIONE. Tre le azioni previste: ridisegno degli stalli nei parcheggi esistenti, sostituzione della rotatoria provvisoria tra via I Maggio e via del Castelluccio, realizzazione di una nuova rotatoria tra la SS67 e via del Castelluccio.

IDENTITÀ. Il Comune punta a rafforzare l’identificazione dell’area attraverso una “brandizzazione” riconoscibile nei quattro accessi principali. Le soluzioni estetiche, incluse strutture con la dicitura Benvenuti al Terrafino, saranno integrate nelle aree verdi.

POTENZIAMENTO. La fase più strategica prevede la creazione di un Hub del benessere industriale, un ecosistema pensato per offrire servizi integrati a lavoratori e aziende. Sono previsti: nuove fermate del bus interne all’area, servizi igienici per autotrasportatori, stazioni di bike sharing, punti di ricarica per veicoli elettrici. Tra i servizi a carattere familiare ritenuti prioritari figura anche la realizzazione di un asilo nido o micronido aziendale.

Così ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi: "L’amministrazione in poco più di un anno dall’insediamento è riuscita a far redigere uno studio completo su un'area estremamente vasta, ad affidare un incarico tecnico-legale e a presentare oggi il Piano per il Terrafino. Comincia il tour delle aziende per raccogliere informazioni e, speriamo, adesioni. Verranno fatti molti incontri per dare corpo e anima al Terrafino, perché Empoli è una città dove il lavoro è di qualità e deve essere dotata di servizi adeguati".

"Per l’area a ovest di Empoli - ha spiegato l'Assessore Adolfo Bellucci - c’è un Piano che punta ad attrarre investimenti e che include anche una visione più ampia. Abbiamo lavorato con associazioni, sindacati e attori del territorio. Adesso è tempo di mettere in campo le idee e ascoltare lavoratrici, lavoratori e aziende".

Così invece Barbara Antonini (Confindustria): "Apprezziamo molto l’impegno del Comune in un’area industriale strategica. Valuteremo con attenzione la proposta progettuale e confermiamo la disponibilità a contribuire con idee e proposte utili all’intero comparto"; mentre Andrea Panchetti (Cna) ha evidenziato che "l’associazione è sensibile alla valorizzazione dell’area del Terrafino. Accogliamo positivamente l’impegno dell’amministrazione, ora servono tempi certi e interventi concreti per restituire funzionalità a uno spazio cruciale per l’artigianato e l’industria del territorio”.

