Sciopero generale, cassonetti chiusi a Firenze

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per domani, venerdì 12 dicembre, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte dal corteo sono quelle di piazza Santa Maria Novella, via della Scala, viale Fratelli Rosselli, piazzale Porta al Prato, via il Prato, via del Curtatone, Lungarno Vespucci, Lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, Lungarno Guicciardini, via dei Serragli, Borgo San Frediano e piazza del Carmine. In questa area il provvedimento scatterà domani mattina alle 7 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures Alia - Ufficio Stampa

Notizie correlate