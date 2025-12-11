Sequestrati oltre 500mila articoli natalizi non sicuri in Versilia

La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato oltre mezzo milione di articoli di bigiotteria natalizia ritenuti non conformi agli standard di sicurezza, durante un controllo in un mercato rionale della Versilia. L’operazione rientra nell’attività di contrasto alla vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, intensificata in vista delle festività.

I finanzieri hanno individuato un venditore ambulante che esponeva orecchini, piercing, collane e altri accessori ornamentali privi delle indicazioni obbligatorie sulla provenienza e sulla qualità dei materiali. In totale sono stati sequestrati 501.661 articoli, dal valore complessivo stimato in circa 20.000 euro.

Secondo le verifiche, i prodotti erano sprovvisti delle informazioni richieste dal Codice del Consumo, esponendo i potenziali acquirenti a rischi di allergie o a materiali non idonei all’uso. La merce è stata immediatamente ritirata dal commercio e sottoposta a sequestro cautelare amministrativo.

Per il titolare dell’attività è prevista una sanzione fino a 25.832 euro. Al termine dell’iter amministrativo e dopo la confisca, tutti gli articoli saranno avviati alla distruzione.

L’intervento conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel monitorare il mercato e prevenire la diffusione di prodotti non sicuri, a tutela della salute pubblica e della legalità economica.