Servizi prelievo e amministrativi si trasferiscono dalla Casa della Comunità Morgagni all'Aou Careggi

Si spostano temporaneamente dalla Casa della Comunità Morgagni all’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, il servizio prelievi e il servizio amministrativo, per consentire l’avvio di alcuni interventi di manutenzione straordinaria al piano terreno della struttura di viale Morgagni. Si tratta dei lavori di riqualificazione connessi con il PNRR, finalizzati all'incremento dell'area ambulatoriale e al miglioramento della sicurezza di utenti e operatori del presidio. Per questo dal prossimo martedì 16 dicembre il punto prelievi aziendale della Casa della Comunità si sposterà presso il Padiglione 28 A “Mario Fiori” a PonteNuovo. L’accesso sarà esclusivamente su appuntamento tramite ZeroCode.

Sempre a Careggi e a partire da martedì 16 dicembre l’attività amministrativa sarà erogata presso il Centro Servizi NIC – Sportelli 14, 15 e 16 in accesso diretto - mentre le prestazioni di anagrafe sanitaria saranno effettuate al piano terreno del Padiglione 13 di “Clinica Medica” su prenotazione.

Saranno mantenuti gli stessi giorni e orari di apertura dei servizi attualmente in essere.

L’Azienda provvederà a comunicare mediante SMS agli utenti interessati la nuova sede del punto prelievi fermo restando l’orario e il giorno della prenotazione.

Ci scusiamo con gli utenti per i disagi ma ricordiamo che al termine dei lavori gli ambienti di viale Morgagni saranno migliorati nel comfort e nella sicurezza. Sono previste, infatti, opere di ampliamento che riguardano il nuovo punto prelievi, gli ambulatori medici, gli uffici ed altri servizi rivolti a migliorare la risposta alla cittadinanza. Al piano seminterrato saranno realizzati dei nuovi spogliatoi per il personale, sarà migliorata la sicurezza antincendio con il completamento della compartimentazione del vano scala e sarà adeguato l'impianto di rilevazione fumi e la scala di emergenza esterna.

Gli interventi richiederanno un periodo di tempo che non sarà oltre maggio 2026.

Fonte: Ausl Toscana Centro