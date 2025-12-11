Tanti visitatori in arrivo alla Via dei Presepi di Cerreto Guidi. I prossimi appuntamenti

La prima settimana della XIV^ edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, è stata caratterizzata da presenze in forte aumento nel centro storico. La grande qualità dei circa 200 presepi allestiti e la curiosità crescente intorno alla manifestazione, richiamano visitatori da ogni parte d’Italia.

La Via dei Presepi di Cerreto Guidi sarà visitabile fino al prossimo 18 gennaio.

Per chi viene ad ammirare i presepi, c’è anche la possibilità di assistere a tante iniziative collaterali.

CONCERTO NATALE –Venerdì 12 dicembre alle ore 21,15 nella Parrocchia di San Leonardo, l’imperdibile concerto curato dalla Corale San Leonardo in occasione della Festa della Toscana. Soprano e maestra del coro è Maila Fulignati, all’organo Nicolas Briguglio, quartetto d’archi Quodlibet. Il direttore è Simone Faraoni.

PRESEPE VIVENTE- Sabato 13 dicembre,.il presepe “Il Pane quotidiano” di Danilo Ancillotti sarà portato a Papa Leone XIV dall’Associazione nazionale Città dei Presepi, in occasione dell'udienza concessa per il presepe vivente d’Italia che si svolgerà nelle strade adiacenti la Basilica di Santa Maria Maggiore.

RICAMA IL NATALE- Un interessante laboratorio di ricamo sui primi punti per adulti e bambini, è curato dal Club di Ricamo di Casale, Sabato 13 e Domenica 14 dicembre alle ore 15,30 presso la Palazzina dei Cacciatori.

SPETTACOLO- Sabato 13 dicembre alle ore 16.00, nei locali della Biblioteca “Emma Perodi”, è in programma lo spettacolo teatrale per bambini “Un sasso per un sorriso” a cura dei Girasogni.

SAGGI MUSICALI- Dalle ore 15,00 di Domenica 14 dicembre, la Palazzina dei Cacciatori ospita, a cura di Mirco Dimitrio-Muzika Aps, i Saggi Musicali.

Per info: Ufficio cultura Comune di Cerreto Guidi tel. 0571.906225 e-mail: v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa