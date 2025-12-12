Incidente ENI Calenzano: una targa di ringraziamento a tutti i giornalisti toscani

"Per aver svolto il compito fondamentale dell’informazione con responsabilità, umanità e correttezza in un momento di grande dolore per la nostra comunità" così recita la targa consegnata ieri dal Comune di Calenzano al presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, in rappresentanza di tutti gli iscritti a Odg Toscana.

La consegna è avvenuta durante la cerimonia per la presentazione del monumento in ricordo delle 5 vittime dell’esplosione al deposito ENI di Calenzano del 9 dicembre 2024: Carmelo Corso, Davide Baronti, Gerardo Pepe, Franco Cirelli e Vincenzo Martinelli.

Il monumento realizzato su proposta di Anmil – Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro, è stato inaugurato in via di Prato a Calenzano, alla presenza delle autorità.

A seguire, il presidente Marchini ha moderato l’incontro istituzionale che si è tenuto al Palazzetto dello Sport, organizzato per ringraziare tutte le Associazioni, le Forze dell’Ordine e gli Enti coinvolte in quel tragico incidente, compreso l’Ordine dei giornalisti della Toscana al quale è stata consegnata la targa.

"È stato un onore ricevere questo riconoscimento – ha sottolineato Giampaolo Marchini – In situazioni così tragiche, il ruolo dei media diventa ancora più centrale e delicato: non solo raccontare con accuratezza e umanità ciò che accade, ma anche impegnarsi perché certi fatti non vengano mai dimenticati".

Fonte: OdG Toscana - Ufficio stampa