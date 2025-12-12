Per Calciogiocando al PalAramini c'è il progetto SIC!

In occasione della rassegna “Calciogiocando”, svoltasi al Palazzetto dello Sport “PalAramini” di Empoli, è andato in scena l’evento conclusivo del Progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione, promosso da UISP Nazionale in collaborazione con UNAR Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali e Lega Serie A. Si è trattata di una vera e propria festa dello sport per i bimbi delle scuole calcio del territorio che, davanti a un pubblico al solito numerosissimo, hanno potuto dare sfogo al proprio entusiasmo e alla propria incontenibile vivacità. La rassegna ludico-sportiva “Calciogiocando”, che il Comitato Uisp Empoli Valdelsa organizza con continuità sin dal 2021, è stata anche l’occasione per istituire uno spazio di confronto legato al Progetto SIC!, volto a sensibilizzare tutti i presenti sullo sport inteso come strumento di inclusione sociale e partecipazione collettiva. Un futuro di sport accessibile, aperto a tutti, senza distinzioni di età o di genere. Con il debutto stagionale di “Calciogiocando”, una rassegna che si protrarrà fino al mese di maggio 2026, i “Piccoli Amici” di Ponzano, Piaggione Villanova, Santa Maria e Sancascianese, nati negli anni 2019/2020, hanno celebrato la loro neonata passione per il calcio in un contesto speciale. Si è trattata di un’occasione di crescita e condivisione per i futuri calciatori del territorio che, oltre a indossare le magliette rosse, gialle, verdi e amaranto delle proprie società di appartenenza, hanno sfilato con le t-shirt bianche recanti il logo del Progetto SIC!. Contestualmente alla festa dello sport del “Palaramini”, le tematiche collegate alla valorizzazione del ruolo sociale dello sport, posto a fondamento del progetto, hanno fatto la loro comparsa anche sul campo di Vitolini nel Comune di Vinci, dove la squadra locale, campione territoriale Uisp Empoli Valdelsa in carica, ha affrontato il Fibbiana in una sfida ufficiale di campionato. Arbitri e atleti sono scesi in campo con le magliette realizzate ad hoc per l’occasione, raffiguranti i colori del Progetto SIC!. Prima del match, pubblico e calciatori hanno partecipato a uno spazio di confronto su solidarietà e diritti, per non dimenticare mai che valori fondanti come inclusione, rispetto, e pari opportunità devono diventare una pratica quotidiana in tutti i luoghi dove si fa sport e che nessuna forma di discriminazione può prendere forma in un campo di calcio.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

