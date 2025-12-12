Sciopero Cgil, in migliaia al corteo a Firenze con Landini

In corso a Firenze, come in altre città italiane, la manifestazione promossa dalla Cgil in occasione dello sciopero generale indetto per oggi, venerdì 12 dicembre, contro la legge di bilancio. Presenti migliaia di persone arrivate da tutta la Toscana al corteo nel capoluogo, partito da piazza Santa Maria Novella con comizio conclusivo in piazza del Carmine, a cui stanno partecipando anche il segretario generale Maurizio Landini, il segretario regionale Rossano Rossi, il segretario della Cgil Firenze Bernardo Marasco e diversi esponenti politici. Tra questi la sindaca di Firenze Sara Funaro, il segretario regionale del Pd e deputato Emiliano Fossi, Nicola Fratoianni leader di Sinistra Italiana e delegazioni del M5S con il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi, il deputato Andrea Quartini, il capogruppo in Regione Luca Rossi Romanelli e la consigliera regionale Irene Galletti. Tra le bandiere che sfilano per le strade, oltre a quelle del sindacato, anche quelle della Palestina e della pace.

Trasporti pubblici

Diversi treni cancellati alla stazione Santa Maria Novella di Firenze nella mattina dello sciopero, con alcuni convogli regionali soppressi o in ritardo dopo la fascia garantita, dalle 6 alle 9. Qualche corsa saltata anche nel trasporto su gomma, con una dozzina di linee coinvolte direttamente dal corteo cittadino, per le quali sono previste deviazioni di percorso fino al termine della manifestazione. Nessuna criticità segnalata per la tramvia, con un'unica interruzione all'attraversamento dei binari a Porta al Prato da parte dei manifestanti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO