Edilizia popolare, il bilancio del 2025 e i progetti futuri a Montopoli

In un anno e mezzo dall’insediamento della giunta Vanni sono stati sette gli alloggi di edilizia, di cui uno in urgenza e uno in autorecupero, tornati disponibili per soddisfare le richieste di case popolari. Un obiettivo possibile grazie a una precisa volontà politica.

"Se le persone sono al centro del nostro modo di fare politica ˗ commentano la sindaca di Montopoli in Val d'Arno Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini ˗ il tema casa non può che essere una priorità. Fin dai primi mesi abbiamo lavorato insieme agli uffici e ad Apes per capire come poter rispondere al meglio alle necessità del nostro territorio. Così abbiamo disposto oltre 80mila euro (45 nel 2024 e 38 nel 2025) per recuperare alcuni appartamenti. Una scelta che ha permesso ad alcuni cittadini in lista per un alloggio popolare di avere una casa".

Alla fine del 2024 l’amministrazione comunale ha infatti assegnato ad Apes (Azienda Pisana Edilizia Sociale che gestisce il patrimonio destinato alla edilizia residenziale pubblica Erp di proprietà dei Comuni della Provincia di Pisa) 45 mila euro per effettuare importanti interventi che hanno portato al recupero e alla riconsegna di due alloggi.

Nello specifico i lavori che hanno riguardato l’immobile di via Musciano a Marti (finanziato con fondi Pnrr) hanno permesso la sostituzione completa degli infissi e l’apposizione delle valvole termostatiche negli alloggi. Oltre a una manutenzione complessiva del resede. I lavori, per un totale di 162 mila euro, sono stati ultimati ad aprile 2025.

Per l’edificio in via Tosco Romagnola a Casteldelbosco l’intervento, attualmente in corso, prevede la manutenzione complessiva dell’immobile (tetto, facciate, resede esterno), compreso il recupero dell’alloggio al piano terra in passato adibito ad ambulatori medici. Lavori per circa 420 mila euro. Un progetto che parte dal 2023 con l’acquisto dell’alloggio ex ambulatorio, i lavori siano ultimati a febbraio 2026.

"Si esprime grande soddisfazione per i lavori fatti in questi anni che dimostrano come la sinergia tra Amministrazione Comunale ed APES possa gradualmente portare a dare risposte concrete sul territorio – commentano dall’azienda - . Un grazie quindi agli amministratori, al personale dei Comune e quello di APES che hanno collaborato per ottenere questi risultati".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

