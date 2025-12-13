Le Misericordie fiorentine incontrano l’arcivescovo Gambelli

Accoglienza migranti, trasporto sanitario, sicurezza dei volontari. Sono stati i temi più importanti al centro dell’incontro tra il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina e l’arcivescovo Gherardo Gambelli, che si è svolto stamani all’Istituto degli Innocenti.

Il Coordinamento riunisce oggi 39 Misericordie attive su Mugello, Piana, Chianti e Città metropolitana di Firenze, con oltre 60 mila confratelli e consorelle. Nel 2024 sono state gestite circa 79 mila emergenze e svolti oltre 100 mila servizi sociali.

"L'incontro e il dialogo con voi questa mattina - ha detto l’arcivescovo Gambelli ai presenti - ha evidenziato la vitalità delle Misericordie, di un servizio che nel tempo ha preso forme diverse per rispondere, seppur nelle difficoltà, a sempre nuovi bisogni. Voi e tutti i volontari siete ogni giorno un segno di speranza, di umanità. Il nostro ritrovarsi insieme oggi è stato anche occasione per ricordarci che ogni attività delle Misericordie non è il frutto di un semplice sentimento solidaristico, ma è fede che si fa carità. È Gesù che illumina il vostro operato, sul Suo esempio tutti siamo chiamati a ‘miseris cor dare’, ‘dare il cuore ai miseri’ a quelli che soffrono, a chi ha più bisogno. Questa è oggi e sarà sempre la vostra missione".

“Ringraziamo l’arcivescovo Gambelli per l’ascolto attento e la disponibilità dimostrata verso il lavoro quotidiano delle Misericordie e dei nostri volontari – afferma il presidente del Coordinamento, Andrea Ceccherini –. Il confronto di oggi è stato un momento prezioso per condividere le sfide che affrontiamo ogni giorno accanto alle persone più fragili”.

Al centro dell’incontro, a cui hanno partecipato anche le Misericordie dell’area empolese afferenti alla Diocesi fiorentina, i temi del trasporto sanitario, la sicurezza di volontari e operatori di fronte al crescente numero di aggressioni, e l’impegno nei percorsi di accoglienza e integrazione dei migranti.

Fonte: Misericordie Area Fiorentina - Ufficio Stampa