Ospedale Empoli, mozione Centrodestra in Consiglio: "Caos viabilità e parcheggi introvabili"

Politica e Opinioni Empoli
(foto gonews.it)

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, con il Capogruppo Andrea Poggianti e il Vice-Capogruppo Gabriele Chiavacci, ha presentato una mozione per denunciare e affrontare le gravi criticità della viabilità e dei parcheggi nella zona dell’Ospedale di Empoli, in particolare tra Viale Boccaccio e Via Tino da Camaino.

Nonostante il rifacimento di viale Boccaccio sotto la precedente Amministrazione, la situazione è oggi sotto gli occhi di tutti: carreggiate ristrette, ingorghi frequenti davanti al blocco B dell’Ospedale, ambulanze bloccate nel traffico e una carenza cronica di parcheggi. Una condizione inaccettabile che mette a rischio la sicurezza stradale e il regolare svolgimento dei soccorsi.

Particolarmente critica è la situazione di via Tino da Camaino, dove la cosiddetta “ZTL ospedaliera” viene sistematicamente violata. La segnaletica poco chiara favorisce l’abuso della sosta da parte di chi si reca in Ospedale, lasciando i residenti senza posti auto e costringendoli a parcheggiare lontano da casa.

Con la mozione, Centrodestra per Empoli chiede all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente, modificando la segnaletica orizzontale e verticale – anche attraverso il cambio del colore degli stalli da blu a giallo – per rendere inequivocabile la natura riservata dei parcheggi ai residenti, e di adottare soluzioni concrete per aumentare i posti auto e fermare la sosta selvaggia, in accordo con la Polizia Municipale.

"Non bastano più promesse o interventi tampone – dichiarano Poggianti e Chiavacci – servono decisioni chiare e rapide. La zona ospedaliera non può continuare a essere un caos quotidiano a danno dei residenti e di chi ha bisogno di cure".

Fonte: Ufficio Stampa

