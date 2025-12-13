Storia e memoria di Fucecchio, presentato il libro di Faliero Picchi

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Serata dedicata alla memoria e alla storia locale quella di venerdì 12 dicembre al bocciodromo di San Pierino, nel comune di Fucecchio, dove è stato presentato il libro “Conversazioni con Faliero”. Il volume raccoglie in modo organico una serie di testimonianze sulla vita nel territorio durante la seconda guerra mondiale, nel periodo immediatamente successivo al conflitto e negli anni Cinquanta.

Protagonista del libro è Faliero Picchi, 88 anni, tra gli ultimi testimoni diretti degli anni Quaranta del secolo scorso a San Pierino. Attraverso i suoi ricordi emergono frammenti di vita quotidiana, difficoltà e cambiamenti che hanno segnato profondamente la comunità locale.

Il volume è stato curato da Claudio Montanelli e Marco Mazzantini, che durante la presentazione hanno illustrato il lavoro svolto e il valore delle conversazioni raccolte. L’incontro si è aperto con il saluto del presidente del bocciodromo, Franco Mancini, ed è proseguito con l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro, che ha offerto una lettura attenta del libro, sottolineandone l’importanza storica e culturale.

All’iniziativa hanno partecipato oltre cinquanta persone. Al termine della presentazione, i presenti si sono trattenuti per una cena conviviale al bocciodromo, occasione informale per ringraziare Faliero Picchi per il contributo offerto alla memoria collettiva di San Pierino attraverso la pubblicazione del libro.

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
11 Dicembre 2025

All'Istituto Comprensivo di Fucecchio una targa in memoria di Evaretto Niccolai

Dopo quella inaugurata lo scorso mese di ottobre all'istituto superiore “Arturo Checchi”, da questa mattina anche l'Istituto Comprensivo Fucecchio ha voluto omaggiare il ricordo Evaretto Niccolai con una targa commemorativa [...]

Fucecchio
Attualità
9 Dicembre 2025

A Fucecchio 'L’architetto delle idee', un evento dedicato a Ugo Guarino

Prima monografia, bilingue, dedicata all’affascinante 'universo creativo' di Ugo Guarino (Trieste 1927 – Milano 2016). Personalità schiva quanto eclettica di pittore, scultore, grafico, designer, architetto, poeta, giornalista, nonché autore dei [...]

Fucecchio
Attualità
9 Dicembre 2025

Al Cine Teatro Lux di Fucecchio arriva Il Piccolo Principe: un burattino per l'inclusione sociale

Sabato 13 e domenica 14 dicembre arriva per la prima volta a Fucecchio, al Cine Teatro Lux (spettacoli ore 15.30 e 17.30; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) il Teatro Umbro dei Burattini [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina