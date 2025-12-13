Storia e memoria di Fucecchio, presentato il libro di Faliero Picchi

Serata dedicata alla memoria e alla storia locale quella di venerdì 12 dicembre al bocciodromo di San Pierino, nel comune di Fucecchio, dove è stato presentato il libro “Conversazioni con Faliero”. Il volume raccoglie in modo organico una serie di testimonianze sulla vita nel territorio durante la seconda guerra mondiale, nel periodo immediatamente successivo al conflitto e negli anni Cinquanta.

Protagonista del libro è Faliero Picchi, 88 anni, tra gli ultimi testimoni diretti degli anni Quaranta del secolo scorso a San Pierino. Attraverso i suoi ricordi emergono frammenti di vita quotidiana, difficoltà e cambiamenti che hanno segnato profondamente la comunità locale.

Il volume è stato curato da Claudio Montanelli e Marco Mazzantini, che durante la presentazione hanno illustrato il lavoro svolto e il valore delle conversazioni raccolte. L’incontro si è aperto con il saluto del presidente del bocciodromo, Franco Mancini, ed è proseguito con l’intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Fucecchio, Alberto Cafaro, che ha offerto una lettura attenta del libro, sottolineandone l’importanza storica e culturale.

All’iniziativa hanno partecipato oltre cinquanta persone. Al termine della presentazione, i presenti si sono trattenuti per una cena conviviale al bocciodromo, occasione informale per ringraziare Faliero Picchi per il contributo offerto alla memoria collettiva di San Pierino attraverso la pubblicazione del libro.

