Bambina di 5 anni investita in parcheggio a Montelupo, al Meyer in codice rosso

Cronaca Firenze
Una bambina di 5 anni è stata investita nel parcheggio sulla via Tosco Romagnola Sud a Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino. La piccola ha riportato un trauma cranico e diversi traumi sul corpo, ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da quant appreso da fonti sanitarie la piccola non sarebbe in pericolo di vita, è stabile in rianimazione.

Sul posto è intervenuta anche la municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

 

 

 

 

 

 

