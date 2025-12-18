Addio a Pierlorenzo 'Pierlo' Buoncristiani, storico protagonista della vita associativa di Orentano

È deceduto all’età di 86 anni Pierlorenzo Buoncristiani, un nome fortemente legato alla realtà associativa di Orentano. Da sempre grande appassionato di musica, la sua vera passione, ricordava con orgoglio di aver iniziato a suonare a sei anni e, fino a pochi mesi fa, era stato un attivo componente della locale Filarmonica “Leone Lotti” e del complesso folkloristico “La Ranocchia”, di cui era stato presidente per molti anni.

Aveva una forte capacità di unire e di cercare sempre di appianare ogni situazione, invogliando e dando impulso soprattutto all’impegno dei più giovani. Ha dato un contributo fondamentale alla diffusione di una cultura musicale intesa come fattore di crescita culturale e di aggregazione sociale.

È stato per lungo tempo collaboratore dell’Ente Carnevale dei Bambini, componente del consiglio direttivo per molti decenni e attivo organizzatore. Apparteneva a quella generazione di orentanesi che hanno contribuito a far conoscere il proprio paese attraverso le numerose manifestazioni organizzate, ed era sempre pronto ad aiutare chiunque si impegnasse per la collettività.

Tra i fondatori del circolo Acli, divenuto nel tempo un punto di riferimento sociale e associativo molto frequentato, ha coltivato anche l’altra sua grande passione: la politica. È stato segretario della DC di Orentano e consigliere comunale per tre legislature. Dotato di una spiccata capacità di lettura, analisi e inquadramento delle questioni, apparteneva alla corrente della sinistra DC e spesso si definiva “demitiano”. In una delle foto che circolano lo si vede insieme all’ex leader della DC ad Orentano: erano gli anni di un impegno politico intenso, segnati anche dall’organizzazione della Festa dell’Amicizia.

"Da te caro Pierlo ho imparato molto e tanto mi hai insegnato - ha ricordato l'ex sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti -. Con te ho approfondito la politica ed era sempre un piacere confrontarsi, anche quando il punto di vista non coincideva. Ecco appartieni a quella scuola politica vera, fatta di impegno e approfondimento che anche oggi rimane un riferimento. Grazie di tutto. Ora sarai di nuovo con la tua Bruna. Un abbraccio grande a Elena e Franco ai familiari e a quanti, e sono tanti, gli hanno voluto bene".