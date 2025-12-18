Anna Laura Galati presidente di Impresa Donna Toscana

Economia e Lavoro Toscana
La presidente di Impresa Donna Confesercenti Arezzo Anna Laura Galati assume il ruolo di presidente regionale di Impresa Donna Toscana. Incarico di prestigio che evidenzia la professionalità dell'imprenditrice aretina.
Anna Laura Galati è stata eletta al vertice del sindacato di categoria femminile della Confesercenti Toscana.
“Un motivo di orgoglio e di gratificazione” dichiara Anna Laura Galati “è assumere il prestigioso incarico regionale di presidente di Impresa Donna Confesercenti Toscana. L'imprenditoria femminile oltre a fronteggiare gli impegni e i problemi legati all'attività imprenditoriale deve fare i conti con la posizione delle donne nel contesto sociale ed economico. Il mio impegno sarà mirato a promuovere la cultura delle imprese al femminile cercando di sostenere e valorizzare le loro idee e sensibilizzando sull'importanza del tema della formazione e dell'accesso al credito”.
“Ritengo che sia necessario” aggiunge Anna Laura Galati “trovare soluzioni che passano favorire le donne per gestire al meglio le loro imprese e conciliare il lavoro con gli impegni familiari. Un tema, questo molto sentito tra le imprenditrici di tutte le età”.
“Durante il mio mandato di presidente provinciale e regionale di Impresa donna” conclude la neo presidente regionale “cercherò di concretizzare un programma di attività e iniziative politico-sindacali da promuovere in sinergia, per valorizzare l'imprenditoria in rosa e sensibilizzare sull'importanza del ruolo della donna in azienda come nella società: l'impegno sarà mirato a individuare gli strumenti necessari alle esigenze delle imprenditrici associate. Promuoveremo attività informative e formative affinché le imprenditrici possano gestire al meglio gli impegni imprenditoriali e cercherò di favorire lo scambio di esperienze tra le donne imprenditrici aderenti a Confesercenti anche attraverso la creazione di sinergie con le istituzioni”.

