Due rapine in meno di un’ora ad Arezzo, arrestato 50enne appena scarcerato

Due tentativi di rapina in meno di un’ora: questo quanto accaduto ieri mattina in centro ad Arezzo, con protagonista un 50enne appena tornato in libertà dopo un periodo di detenzione. Dopo aver fallito entrambi i colpi, l’uomo è stato rintracciato e fermato dalla polizia, che lo ha arrestato per tentata rapina aggravata e tentate lesioni.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 8:30 in una banca cittadina. L’uomo, a volto scoperto, ha minacciato un cassiere con un coltello da cucina e ha cercato di colpirlo durante una breve colluttazione, per poi fuggire a mani vuote. Circa mezz’ora più tardi, alle 9:05, ha replicato il tentativo in un altro istituto di credito, minacciando una dipendente con un’arma da taglio nascosta sotto la giacca, senza riuscire a sottrarre denaro.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle indagini della squadra mobile, gli agenti hanno identificato l’uomo come un 50enne con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, già condannato per omicidio doloso e recentemente scarcerato in Germania.

Allertate le pattuglie, la polizia lo ha rintracciato alla stazione ferroviaria di Arezzo mentre attendeva un treno per Firenze, ancora in possesso del coltello e con gli stessi abiti dei tentativi di rapina. Su disposizione della procura di Arezzo, l’uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Siena, in attesa dell’udienza di convalida.