Babbo Natale in Bici e a Cavallo a Castelfiorentino

Babbo Natale in bici e a cavallo, Cornamuse itineranti, Teatro e musica natalizia e – novità assoluta – il “Lancio del Panforte”. Un “Natale Castellano” sempre più ricco il prossimo fine settimana (sabato e domenica, negozi aperti) con tante animazioni gratuite che non mancheranno di suscitare curiosità, interesse e, soprattutto, emozioni e gioia per tutti i bambini. Ma procediamo con ordine.

Si comincia sabato pomeriggio (ore 15.00) con un itinerario artistico tra il Museo Be.Go. il Centro Culturale Cambio e le vie del centro mentre alle 15.30, in concomitanza con l’apertura del mercatino natalizio, la “Casina di Babbo Natale” accoglierà un laboratorio natalizio con Gloria, a cura della “Biblioteca Comunale Vallesiana”. Quasi in contemporanea, entreranno in scena le Cornamuse itineranti, che con la loro inconfondibile melodia renderanno particolarmente suggestiva l’atmosfera natalizia lungo le vie del centro cittadino. In serata (ore 21.00) appuntamento al Teatro del Popolo con “Lo schiaccianoci” , uno dei balletti più celebri di Petr, interpretato da Trivia Aps.

Domenica pomeriggio (dalle ore 15.00) tutti in Piazza Kennedy con “Santa Klaus & Friends”, a cura di Spac Trekking e Polisportiva I’Giglio: un Babbo Natale a cavallo, in compagnia di alcuni Elfi, offrirà la possibilità a tutti i bambini che lo desiderano di provare l’emozione di un breve “giro” in sella, all’interno di un’area delimitata (a disposizione 4 cavalli, con ingresso limitato a 4 genitori e 4 bambini per volta, che indosseranno dotazioni di sicurezza). Poco più tardi (ore 15.30) appuntamento in via Testaferrata per “Mani in festa”, dove si potrà spaziare tra laboratori, storie, truccabimbi e biscotti.

In contemporanea, decine di Babbi Natale in bicicletta (gruppo “La Rotonda”) irromperanno nelle vie del centro cittadino, portando la loro carica di allegria e felicità. Per scattare con loro una foto-ricordo, sosteranno in via Bovio (Vaso blu) dove daranno vita a una bella “castagnata”. Foto professionali con fondo a “tema” saranno scattate anche dal Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” all’Oratorio di San Carlo, dalle 16.00 in poi (anche con Minutera).

Alle 17.00 in via Testaferrata "Il Lancio del Panforte", insieme a Prociv Arci e “Amici di Castello”. Si tratta di un’antica tradizione natalizia, diffusa in Toscana e in modo particolare nel senese, che consiste nel lanciare il panforte facendolo strusciare lungo una tavola di legno, senza farlo cadere. Chi si avvicina di più al bordo del tavolo, si aggiudica il panforte. In contemporanea (ore 17.00) il Teatro del Popolo accoglierà il “saggio di Natale” della Scuola di Musica, a cura dell’Associazione Orpheus

Nel centro storico alto, infine, largo alla “Via dei Presepi”, con ben cinquanta meravigliose creazioni tutte da scoprire (apertura sabato, domenica e festivi 15-19.30)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa