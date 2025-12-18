Comune di Castelfiorentino, nuovo acquedotto in funzione in via Barbieri

Si sono conclusi nel pieno rispetto del cronoprogramma iniziale i lavori di ammodernamento della rete idrica in via Barbieri a Case Nuove, nel comune di Castelfiorentino. Un intervento, quello realizzato da Acque, che ha comportato un investimento complessivo di 900mila euro e che rappresenta un passo importante nel percorso di rinnovamento dell’acquedotto locale. Obiettivo, adesso raggiunto, quello di migliorare in modo significativo l’efficienza della rete idrica e la qualità del servizio per i residenti.

L’intervento ha interessato un tratto strategico dell’acquedotto, comprendendo via Barbieri e una porzione di via Maremmana, e ha previsto la sostituzione delle condotte principali per uno sviluppo complessivo di circa 1.600 metri, oltre al rifacimento degli allacci d’utenza. Un’operazione strutturale, pensata per risolvere criticità storiche della rete e per rispondere in maniera più efficace alle esigenze attuali e future del territorio. L’utilizzo di nuove tubazioni in ghisa sferoidale consente infatti di ridurre in modo significativo il rischio di perdite e guasti, migliorando l’affidabilità complessiva dell’infrastruttura e contribuendo al contrasto delle dispersioni idriche. Il diametro maggiore delle condotte permette inoltre di garantire una migliore portata e una più sicura continuità del servizio, con ricadute positive sulla qualità dell’erogazione. Trascorso il tempo necessario all’assestamento delle tubazioni nel terreno, sarà completato anche il pieno ripristino del manto stradale.

“L’intervento di via Barbieri - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - si inserisce in un più ampio programma di investimenti finalizzati alla modernizzazione delle reti idriche, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e sostenibile, a beneficio delle comunità locali e della tutela della risorsa. Il tutto senza mai tralasciare il “secondo tempo” del servizio, come testimoniano i recenti interventi sulla rete fognaria di Castelfiorentino, con l’attivazione delle nuove condotte nelle vie Bocci e Pavese, l’eliminazione degli scarichi diretti in ambiente e il convogliamento dei reflui al trattamento depurativo. L’impegno di Acque per garantire un servizio sempre più rispettoso dell’ambiente continua con interventi programmati e condivisi con le comunità locali”.

“Da qualche mese - sottolinea l’assessore alle manutenzioni e politiche ambientali, Federico Nunziata - si sono intensificati i rapporti con Acque, in un clima sempre più collaborativo che già quest’anno ha portato a buonissimi risultati. Oltre ai grandi investimenti per il collegamento delle due reti fognarie al depuratore di Cambiano e il rifacimento della condotta di via Barbieri, è ancora in corso infatti una fitta campagna per la ricerca di perdite occulte che sta riducendo di molto la quantità di acqua potabile persa. Queste operazioni di rinnovamento della rete e di tutela ambientale dimostrano la volontà di Acque di investire sul territorio, che sarà confermata anche il prossimo anno con ulteriori investimenti”.

Fonte: Acque SpA

