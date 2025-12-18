Aggredì il personale sanitario del Pronto Soccorso di Arezzo: condannato un 24enne per lesioni personali

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

I fatti risalgono al 14 aprile 2024, quando l’uomo, in attesa al pronto soccorso, avrebbe tentato di saltare la fila e ha perso il controllo, aggredendo il personale sanitario

Un 24enne originario di Vicenza ma residente ad Arezzo è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per lesioni aggravate a danno di personale sanitario.

I fatti risalgono al 14 aprile 2024, quando l’uomo, in attesa al pronto soccorso, avrebbe tentato di saltare la fila e ha perso il controllo, aggredendo il personale sanitario. Secondo quanto emerso in Tribunale, ha afferrato per il collo un medico, provocandogli lesioni cervicali, e colpito un infermiere, causando gonfiore a una mano. Le prognosi per i due sanitari erano rispettivamente di cinque e tre giorni.

L’aggressione è stata fermata solo grazie all’intervento della polizia.

Dopo la denuncia, era stato avviato il procedimento penale che si è concluso con la condanna odierna.

Niccolò Banchi

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
14 Dicembre 2025

Incidente notturno a Petrognano: auto fuori strada sulla provinciale 43

Nella notte tra sabato e domenica, intorno all'una, i vigili del fuoco della sede centrale di Arezzo sono intervenuti prontamente in località Petrognano, nel comune di Arezzo, a seguito di [...]

Arezzo
Cronaca
13 Dicembre 2025

Si ribalta con l'auto ad Arezzo, automobilista soccorso dai vigili del fuoco

Alle prime ore di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta per incidente stradale sulla SP 21, tra San Giuliano e Ponte a Chiani [...]

Arezzo
Cronaca
12 Dicembre 2025

Inciampò in un tombino non segnalato ad Arezzo: 49enne risarcita dal Comune con 100mila euro

Risarcita per quasi 100mila euro una donna di 49 anni, caduta in un tombino non segnalato ad Arezzo la vigilia di Natale 2022. La donna stava attraversando le strisce pedonali [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina