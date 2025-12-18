Aggredì il personale sanitario del Pronto Soccorso di Arezzo: condannato un 24enne per lesioni personali

Un 24enne originario di Vicenza ma residente ad Arezzo è stato condannato a un anno e cinque mesi di reclusione per lesioni aggravate a danno di personale sanitario.

I fatti risalgono al 14 aprile 2024, quando l’uomo, in attesa al pronto soccorso, avrebbe tentato di saltare la fila e ha perso il controllo, aggredendo il personale sanitario. Secondo quanto emerso in Tribunale, ha afferrato per il collo un medico, provocandogli lesioni cervicali, e colpito un infermiere, causando gonfiore a una mano. Le prognosi per i due sanitari erano rispettivamente di cinque e tre giorni.

L’aggressione è stata fermata solo grazie all’intervento della polizia.

Dopo la denuncia, era stato avviato il procedimento penale che si è concluso con la condanna odierna.

Niccolò Banchi

