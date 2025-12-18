Festa degli omaggi, il corteo storico in Palazzo Medici Riccardi

Il Corteo Storico per la Festa degli omaggi è giunto a Palazzo Medici Riccardi nel pomeriggio del 18 dicembre, nel Cortile delle colonne del Michelozzo, dove ad attenderlo c’erano i rappresentanti della Prefettura e della Città Metropolitana, a cui sono stati rivolti i tradizionali auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Donato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e accompagnato nel Cortile di Michelozzo dalla squadra della Protezione Civile della Città Metropolitana, l'albero di Natale stato adornato con luminarie e addobbi dagli operai forestali, in collaborazione con la Fondazione Mus.e.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Empoli
Cronaca
18 Dicembre 2025

Nebbia sulla linea Empoli-Siena: passaggio a livello in tilt a Ponte a Elsa. Trenitalia e RFI annunciano upgrade tecnologici

Disagi questa mattina nella frazione di Ponte a Elsa, a Empoli, dove, dalle 6 alle 8, il traffico ferroviario ha subito rallentamenti a causa della fitta nebbia, che avrebbe causato [...]

Empoli
Attualità
18 Dicembre 2025

T.N.T. Empoli in vasca: esordio stagionale al campionato nazionale a squadre

Prima manifestazione stagionale su scala nazionale per il T.N.T. Empoli domenica 21 dicembre al Centro federale di Livorno (piscina Bastia). Un nutrito gruppo di atleti biancazzurri sarà di scena al [...]

Rosignano
Attualità
18 Dicembre 2025

Ineos, la Regione convocherà azienda e sindacati per aprire un tavolo di confronto

La Regione aprirà un confronto ufficiale sul futuro della Ineos di Rosignano e intorno al tavolo siederanno sia l’azienda che i sindacati. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto [...]


