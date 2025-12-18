Festa degli omaggi, il corteo storico in Palazzo Medici Riccardi

Il Corteo Storico per la Festa degli omaggi è giunto a Palazzo Medici Riccardi nel pomeriggio del 18 dicembre, nel Cortile delle colonne del Michelozzo, dove ad attenderlo c’erano i rappresentanti della Prefettura e della Città Metropolitana, a cui sono stati rivolti i tradizionali auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Donato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e accompagnato nel Cortile di Michelozzo dalla squadra della Protezione Civile della Città Metropolitana, l'albero di Natale stato adornato con luminarie e addobbi dagli operai forestali, in collaborazione con la Fondazione Mus.e.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

