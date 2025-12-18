In visita da Italia, Spagna e Svezia per l'esempio virtuoso della Casa della Comunità Le Piagge

Assistenti sociali, professori universitari, operatori del terzo settore provenienti da varie città italiane, spagnole e svedesi hanno fatto visita nei giorni scorsi alla Casa della Comunità Le Piagge a Firenze.

Oxfam Italia ha coordinato, in collaborazione con l’Università di Firenze, le istituzioni di riferimento delle delegazioni italiane ed estere, che hanno preso parte alla visita della struttura di via dell’Osteria alle Piagge: un esempio virtuoso di sviluppo di pratiche collaborative e interprofessionali per la presa in carico della persona sul territorio, e realtà protagonista della sperimentazione regionale in evoluzione verso la Casa della Comunità. Così a conclusione della conferenza finale a Firenze del progetto “Global social work and human mobility: comparative studies on local government and good social work practices in the Euro-Mediterranean region (Global-ANSWER)”, a cui hanno partecipato Oxfam Italia e le delegazioni, è stata organizzata la visita alla struttura Le Piagge.

Global-ANSWER è un progetto di cui è capofila l'Università di Granada e del quale Oxfam Italia è partner insieme ad altri enti pubblici e privati internazionali. La rete Global-ANSWER si propone di migliorare il campo del lavoro sociale e dei servizi sociali per migranti e richiedenti protezione internazionale in Spagna, Italia e Svezia. Attraverso iniziative di ricerca e formazione collaborative, la rete riunisce università, comuni e organizzazioni non profit per identificare e condividere le migliori pratiche nel supporto alla mobilità umana.

A ricevere il gruppo alle Piagge, complessivamente una quarantina di persone, c’era la responsabile della Casa della Comunità, Giulia Naldini.

Nella Casa della Comunità Le Piagge sono presenti servizi di specialistica ambulatoriale, punto prelievi, assistenza primaria, continuità assistenziale e, punto di intervento rapido (Pir), riabilitazione dell’età evolutiva, salute mentale infanzia adolescenza e adulti, odontoiatria, attività consultoriali rivolte a donne, famiglie e bambini, centro consulenza giovani, infermiere di famiglia, attività in telemedicina, anagrafe sanitaria. Sono attivi anche il Punto Unico di Accesso di prossimità e un ambulatorio geriatrico. Nella struttura che al primo piano ospita una Rsa e un centro diurno per anziani, è presente anche il centro sociale.

Presso la Comunità delle Piagge è inoltre presente l’Infocorner gestito da Oxfam Italia, grazie al progetto “BENEFITS: Building Economic, Needs-Based & Environmental Evaluation Frameworks for Inclusive Transformation Of Social Services In Europe”, finanziato sulla linea Horizon. Un servizio aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione straniera, per favorire l’accesso ai servizi socio-sanitari del territorio. Lo sportello è aperto il giovedì pomeriggio (orario dalle 14-16,30) con la facilitatrice di lingua cinese e il venerdì pomeriggio (15,30-18,00) con la facilitatrice di lingua albanese.

IL PROGETTO BENEFITS

Il progetto Benefits nasce con l’obiettivo di creare un nuovo modo di capire e raccontare il valore dei servizi socio – sanitari. Per farlo svilupperà un Quadro di Valutazione Olistico (HAF), uno strumento innovativo che permetterà di misurare non solo gli aspetti economici, ma anche quelli sociali e ambientali che questi servizi generano nelle comunità.

