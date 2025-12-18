Ineos, la Regione convocherà azienda e sindacati per aprire un tavolo di confronto

La Regione aprirà un confronto ufficiale sul futuro della Ineos di Rosignano e intorno al tavolo siederanno sia l’azienda che i sindacati. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi, in Regione, tra il consigliere del presidente Eugenio Giani per il lavoro e per le crisi aziendali Valerio Fabiani e le organizzazioni sindacali, presente anche il sindaco di Rosignano Claudio Marabotti.

L’Ineos, che produce principalmente Polietilene ad Alta Densità, è parte di un gruppo che vive una situazione di crisi per le difficoltà che colpiscono la chimica europea, a causa dei costi energetici eccessivi e per la crescente concorrenza di Stati Uniti e Cina.

“E’ necessario far incontrare insieme tutte le parti – ha sottolineato Fabiani - per capire i problemi dell’azienda e per attivare un percorso che restituisca certezze al territorio e ai lavoratori direttamente interessati. Credo che si possa e si debba ragionare anche di tutto il polo industriale di Rosignano nel suo complesso al fine di rafforzarlo e renderlo sempre più competitivo dinnanzi alle sfide del futuro, e riteniamo di farlo anche coinvolgendo il governo centrale ”.

Fonte: Regione Toscana

