Nebbia sulla linea Empoli-Siena: passaggio a livello in tilt a Ponte a Elsa. Trenitalia e RFI annunciano upgrade tecnologici

Disagi questa mattina nella frazione di Ponte a Elsa, a Empoli, dove, dalle 6 alle 8, il traffico ferroviario ha subito rallentamenti a causa della fitta nebbia, che avrebbe causato malfunzionamenti al passaggio a livello tra Ponte a Elsa e Granaiolo.

I treni, riferisce Trenitalia, hanno accumulato ritardi fino a 30 minuti, con alcune cancellazioni su tratte brevi.

Trenitalia comunica che, insieme a RFI, è previsto un upgrade tecnologico per evitare il ripetersi di situazioni simili, particolarmente spiacevoli per lavoratori e studenti pendolari.

