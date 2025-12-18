Nuovo volo di Wizz Air tra Pisa e Belgrado

L'aeroporto di Pisa

Wizz Air, la compagnia aerea scelta da oltre 20 milioni di passeggeri in Italia quest’anno, annuncia un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Pisa e quello di Belgrado. La nuova rotta ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per il turismo culturale, ma anche per il crescente segmento dei viaggi d’affari e dei pendolari tra l’Italia e la Serbia.

Il nuovo collegamento opererà con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato; i voli saranno operati con l’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 29,99€.

Con l’aggiunta di Belgrado, Wizz Air porta a 5 il numero di rotte totali da Pisa, collegando lo scalo a capitali strategiche come Tirana, Katowice, Varsavia e Bucharest Otopeni. Nel 2025, la compagnia ha garantito un’operatività d’eccellenza a Pisa, con un tasso di completamento del 99,9% e un incremento significativo della puntualità, confermandosi un partner affidabile per i viaggiatori toscani.

Nel corso del 2025, Wizz Air ha operato oltre 1700 voli da e per lo scalo pisano, trasportando quasi 385mila passeggeri (+12,6% rispetto allo scorso anno).

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: «L’apertura della rotta Pisa-Belgrado è una prova tangibile del nostro desiderio di investire in destinazioni di nicchia ad alto potenziale, offrendo ai passeggeri toscani un accesso diretto e conveniente verso il cuore pulsante dei Balcani. Pisa riveste un ruolo sempre più centrale nella nostra rete italiana: non stiamo solo aggiungendo un volo, ma stiamo costruendo un ponte che favorisce scambi economici e turismo sostenibile. Il nostro obiettivo è continuare a democratizzare il viaggio aereo, mettendo a disposizione una flotta giovanissima, supportando al contempo la crescita e l'attrattività internazionale del territorio toscano.»

Toscana Aeroporti ha commentato: «L’avvio del collegamento Pisa–Belgrado rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività internazionale del nostro scalo e della Toscana. Si tratta di una rotta con un potenziale concreto sia sul fronte turistico sia su quello business, in grado di aprire nuove opportunità di mobilità e di relazione con un’area strategica come i Balcani. Continuare a lavorare con partner come Wizz Air ci permette di ampliare l’offerta di destinazioni, costruire una rete di connessioni sempre più ricca e rendere quindi Pisa, una città ancora più accessibile, competitiva e attrattiva per il territorio.»

 

