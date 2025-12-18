Fondi dalla Regione per il parcheggio di via Sbrilli, il Comune chiarisce

Le risorse destinate dalla Regione Toscana al Comune di Fucecchio lo scorso 1 dicembre, con delibera proposta dall'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni (1,4 milioni di euro per il parcheggio pubblico sotterraneo di via Sbrilli), rappresentano un finanziamento integrativo rispetto a un precedente contributo regionale di da 4 milioni di euro collegato al '"Bando parcheggi 2021".

Il finanziamento integrativo riconosciuto al Comune di Fucecchio è destinato a coprire i maggiori costi dell’opera derivanti da diverse e molteplici cause, tra cui anche misure di mitigazione del rischio idraulico a valle del parcheggio vista la vicinanza a corsi d'acqua coinvolti negli eventi alluvionali del 2023.

"A seguito di dubbi emersi a livello locale - spiegano l'assessore regionale Boni e la sindaca di Fucecchio Emma Donnini - abbiamo ritenuto necessario chiarire che il parcheggio di via Sbrilli è in fase di realizzazione e che le risorse assegnate dalla Regione andranno a contribuire alla sua costruzione, che vedrà la luce anche con interventi per la mitigazione del rischio idraulico data zona delicata in cui l'infrastruttura è situata. L'ulteriore contributo regionale conferma l'importanza dell'intervento e sostiene il Comune nella sua realizzazione".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa