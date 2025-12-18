Pontedera e Castel San Niccolò unite nel segno dell'arte: in centro le opere dal Casentino

Due Comuni sempre più vicini nel segno dell'arte. Pontedera e Castel San Niccolò rafforzano la loro collaborazione nata in occasione delle festività natalizie. Dal Casentino sono arrivate l'opera di Giuliano Tomaino "Comunità", che l’imprenditore Lorenzo Lori aveva donato a Strada, esposta temporaneamente nel centro cittadino a Pontedera, in piazza Cavour, per "Natale in Opera" e tre opere su San Francesco, collocate nella chiesa del Crocifisso.

Dalla città della Piaggio, per lo stesso periodo, sono partite due Vespe giganti realizzate nel 2024 in occasione dei Vespa World Days e la panchina "skimmata" dell'artista Skim, autore di due delle tre opere installate nel paese casentinese.

E dopo la visita, alcuni giorni fa, del sindaco di Pontedera Matteo Franconi a Castel San Niccolò è arrivata, ieri pomeriggio, quella del collega Antonio Fani. La delegazione casentinese era formata, oltre che dal primo cittadino, dalla vicesindaca Angela Lachi, dall'assessore Francesco Sereni e dal consigliere comunale Stefano Sabatini. Con loro Lorenzo Lori, che, grazie al legame con l'artista Giuliano Tomaino, ha consentito la realizzazione dell'opera "Comunità", in ricordo della madre Clara, poi donata a Strada in Casentino.

Ad accogliere il gruppo di Castel San Niccolò, oltre al sindaco Franconi, il presidente della Fondazione per la Cultura Pontedera Federico Nocchi, l'assessore alla cultura Francesco Mori, il maestro Tomaino e il curatore d'arte Filippo Lotti. La delegazione ha visitato il Museo Piaggio, piazza Garibaldi con le panchine d'autore ( una installazione dello stesso tipo è presente nel comune casentinese ), il Muro di Baj, piazza Martiri della Libertà, Corso Matteotti con l'illuminazione natalizia e le opere diffuse di Tomaino, il Palp dove è in corso la mostra "Pinocchio e i Carabinieri". Poi il ricevimento ufficiale nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, al quale erano presenti anche l'assessore alle attività produttive Alessandro Puccinelli, gli artisti Marcello Scarselli e Skim e lo staff dell'ufficio cultura del Comune.

Una bella collaborazione istituzionale, nata e vissuta nel segno dell'arte diffusa e che sarà, come hanno sottolineato entrambi i sindaci, precursora di una serie di iniziative che faranno base su arte, amicizia, valori e rapporti tra le comunità, che legheranno i due comuni. Valori richiamati anche in una targa ricordo che Matteo Franconi ha consegnato al collega sindaco Fani, sottolineando la gratitudine per quanto fatto e la concretezza data ai progetti. Un omaggio e un ringraziamento particolare anche a Lorenzo Lori, per il suo costante impegno a favore delle comunità, con l'auspicio, condiviso da tutti, di proseguire con relazioni strette e fruttuose.

Sempre nel pomeriggio di ieri da segnalare un'altra visita gradita a Pontedera: quella del gruppo vincenziano di Carmignano (provincia di Prato), composto da oltre cinquanta persone che hanno visitato prima il presepe artistico della Chiesa dei Cappuccini e poi il centro cittadino.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate