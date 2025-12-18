Santo Stefano a teatro, al C'Art andrà in scena 'Rosa'

Venerdì 26 dicembre alle ore 17:30, al Teatro C’art di Castelfiorentino, andrà in scena ROSA, lo spettacolo storico della Compagnia Teatro C’art, uno spettacolo pieno di energia, comicità e poesia di e con Teresa Bruno e la regia di André Casaca. Debuttato nel 2012, ROSA continua ancora oggi a girare il territorio nazionale e internazionale, incantando spettatori di ogni età con la sua energia travolgente, la comicità poetica, la forza fisica e la capacità di sorprendere e coinvolgere pubblici diversi.

Uno spettacolo senza parole, adatto a tutte le età, che parla un linguaggio universale fatto di corpo, ritmo, musica, sguardi e immaginazione, rendendolo accessibile e coinvolgente per bambini, adulti e famiglie. In ROSA, Teresa Bruno attraversa con ironia e poesia il confine tra maschile e femminile, tra forza e delicatezza, dando vita a uno spettacolo provocatorio e profondamente umano che si muove sul sottile ma solido filo della comicità. Una scenografia essenziale e surreale e pochi oggetti di uso quotidiano, stravolti dallo sguardo del clown, diventano complici di Rosa, accompagnandola in una serie di gag comiche e situazioni imprevedibili. Il ritmo serrato è il tappeto su cui scorrono i desideri della protagonista, espressi attraverso un linguaggio non verbale e un grammelot che parla a tutti. Rosa gioca con il corpo a 360 gradi: alterna scivolate e cadute clownesche a urla in lingue diverse, spruzzi d’acqua, equilibri precari, improvvisazioni, poesia, fino a esplodere in tutta la sua femminilità con la potenza dei passi di flamenco e le sue doti canore. Il tutto all’ombra di un attaccapanni gigante, su cui sembrano appese le strampalate idee di una donna.

ROSA è uno spettacolo capace di stupire e di lasciare il pubblico con la sensazione che il gioco non finisca mai. Un appuntamento ideale per vivere le festività natalizie andando a teatro, condividendo un’esperienza artistica intensa, gioiosa e adatta a tutte le generazioni.

I biglietti hanno un costo di 7 euro per l’intero e 5 euro per il ridotto dai 4 ai 14 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro C’art, in via G. Brodolini 9 a Castelfiorentino. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@teatrocart.com o consultare il sito www.teatrocart.com. La stagione teatrale autunno inverno 2025 è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e al sostegno del Comune di Castelfiorentino, che continuano a credere nel valore del teatro come esperienza culturale, sociale e comunitaria

Fonte: Ufficio stampa

