Scritte no vax sulla facciata del distretto sanitario di Viareggio

Cronaca Viareggio
La scoperta questa mattina all'apertura del presidio. Indagini in corso

Scritte no vax sulla facciata del distretto sanitario dell'Asl Toscana Nord Ovest a Viareggio. È quanto scoperto questa mattina all'apertura del presidio: sull'edificio, in cui si trova anche un supermercato, dalla notte scorsa sono comparse le scritte in rosso con frasi come "Medici provax assassini" o ancora "Salvate i bimbi" con il disegno del simbolo dei No Vax, una W cerchiata, ripetuto più volte e in grandi dimensioni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno svolgendo le indagini.

