Scritte no vax sulla facciata del distretto sanitario di Viareggio

Scritte no vax sulla facciata del distretto sanitario dell'Asl Toscana Nord Ovest a Viareggio. È quanto scoperto questa mattina all'apertura del presidio: sull'edificio, in cui si trova anche un supermercato, dalla notte scorsa sono comparse le scritte in rosso con frasi come "Medici provax assassini" o ancora "Salvate i bimbi" con il disegno del simbolo dei No Vax, una W cerchiata, ripetuto più volte e in grandi dimensioni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che stanno svolgendo le indagini.

