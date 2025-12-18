Sequestrati 90mila articoli non conformi nel Pratese: evitato un profitto illecito da oltre 300mila euro

Maxi sequestro della Guardia di finanza a Prato nell’ambito delle attività di contrasto alla vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute, intensificate in vista delle festività natalizie. I militari del Gruppo di Prato hanno sottoposto a sequestro circa 90mila articoli che, se immessi sul mercato, avrebbero garantito un illecito profitto stimato in oltre 300mila euro.

L’operazione è scattata dopo una mirata attività di controllo economico del territorio, condotta attraverso servizi di osservazione, appostamento e pedinamento, oltre alla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Gli accertamenti hanno portato all’accesso in un esercizio commerciale situato nel quartiere cittadino noto come “Chinatown”.

Nel corso delle verifiche, le Fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato decorazioni, addobbi e oggettistica natalizia, oltre a numerosi giocattoli destinati a bambini e ragazzi in età scolastica. Tutti i prodotti erano privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana e dell’etichettatura minima prevista dal Codice del consumo, relative a composizione, produttore, Paese di origine, materiali utilizzati, istruzioni per l’uso ed eventuale presenza di sostanze pericolose.

Oltre al sequestro amministrativo della merce, finalizzato a tutelare i consumatori, è stato avviato l’iter sanzionatorio con la segnalazione alla competente Camera di commercio. L’operazione conferma l’impegno della Guardia di finanza nella tutela della salute pubblica, del mercato legale e della concorrenza, a garanzia di condizioni di correttezza per gli operatori economici e di maggiore sicurezza per i consumatori.