T.N.T. Empoli in vasca: esordio stagionale al campionato nazionale a squadre

Prima manifestazione stagionale su scala nazionale per il T.N.T. Empoli domenica 21 dicembre al Centro federale di Livorno (piscina Bastia). Un nutrito gruppo di atleti biancazzurri sarà di scena al campionato nazionale a squadre - Coppa Caduti di Brema - all'interno della seconda serie sia femminile sia maschile.

I concorrenti della società con sede al parco di Serravalle si misureranno con avversari tesserati da 'sette consorelle' in una doppia sessione di gare, mattutine e pomeridiane (inizio ore 9.15 e 15.45).

Fra le donne andranno in corsia Anita Savino nei 100 stile, 100 e 200 farfalla, 200 misti; Melania Doccini - 50 stile, 100 dorso -; Chiara Russetti - 200, 400 e 800

stile -; Vittoria Giovannetti - 200 rana -; Arianna Nucci - 100 rana, 400 misti -; Ginevra Lavezzo - 200 dorso. Per le staffette, la 4x100 stile verrà formata da

Savino, Doccini, Russetti, Giovannetti; come la 4x100 misti ma con un differente ordine d'entrata in acqua: Doccini, Giovannetti, Savino, Russetti.

Tra gli uomini difenderanno i colori del sodalizio empolese Gabriele Pagliai sui 100 e 200 dorso; Andrea Nania - 100 farfalla, 200 e 400 misti -; Leonardo Andrea Doccini - 200, 400 e 1500 stile -; Sirio Bartalucci - 100 e 200 rana -; Stefano Borzellino - 50 e 100 stile. Quindi la 4x100 stile includerà Pagliai, Nania, Borzellino, Domenico

Cassiano; la 4x100 misti sarà costituita da Nania, Bartalucci, Pagliai, Borzellino.

Intanto, a Calenzano, gli Esordienti 'A1' e 'B' hanno conseguito risultati soddisfacenti al 6° Trofeo degli Auguri. Dal proprio canto, a Larciano, i 'Categoria' si sono fatti onore nella prima prova invernale, seconda parte.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

