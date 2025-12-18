Tenta truffa del finto finanziere a un’anziana, arrestato 33enne a Montevarchi

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un uomo di 33 anni, di nazionalità ucraina, con l’accusa di tentata truffa ai danni di un’anziana, messa in atto con la tecnica del cosiddetto “finto finanziere”.

Secondo quanto ricostruito, il truffatore aveva contattato telefonicamente la coppia chiedendo al marito della vittima di recarsi presso la Compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno per ritirare presunti atti, mentre alla donna veniva richiesto di preparare tutto l’oro presente in casa, che sarebbe stato ritirato a breve da un sedicente collega. L’obiettivo era allontanare il marito per poter agire indisturbato.

La donna, spaventata, ha preparato gli oggetti in oro ma, prima dell’arrivo del falso finanziere, ha contattato il figlio, che insospettito ha immediatamente allertato i Carabinieri. I militari, intervenuti tempestivamente presso l’abitazione, hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato.

Le indagini successive hanno permesso di accertare che il 33enne operava con alcuni complici, che lo avevano aiutato contattando la vittima per tenerla occupata fino al suo arrivo. Dopo la convalida dell’arresto, all’uomo è stato imposto il divieto di allontanarsi dal comune di abituale dimora, in provincia di Caserta, e l’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne.