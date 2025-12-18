Vino e Cèramica si incontrano: al MMAB un evento dedicato ai prodotti del territorio

Venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 18, il MMAB – Museo della Ceramica di Montelupo (Piazza Vittorio Veneto 11) ospita un appuntamento che unisce gusto, tradizione e cultura. All’interno dell’ampio programma di Cèramica, trova spazio un evento che celebra i sapori autentici del territorio, in un dialogo continuo tra saperi artigianali e tradizioni locali.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Montelupo, in collaborazione con il Caffè del MMAB e con i produttori di Montelupo, Empoli, Lastra a Signa, Capraia e Limite.

Saranno presenti circa 120 etichette: i visitatori potranno degustare i vini più rappresentativi delle aziende partecipanti. Con il biglietto di ingresso (20 euro) si riceveranno il bicchiere ufficiale dell’evento, la pettorina personalizzata e l’accesso a tutte le degustazioni.

A parte, presso Cibo Vino e Chiacchiere, sarà inoltre possibile assaggiare i taglieri creati per l’occasione e una selezione di pizze, per completare il percorso tra profumi e sapori della nostra terra.

Aziende partecipanti:

• Impresa Colle Paradiso

• Fattoria di Petrognano

• Piazzano winery

• Fattoria di Sammontana

• Podere La Botta

• Cantagallo e Le Farnete

• Società Agricola Canneta

• Tenuta San Vito

• Fattoria Castellina

Fonte: Ufficio stampa

