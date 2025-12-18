Vino e Cèramica si incontrano: al MMAB un evento dedicato ai prodotti del territorio

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 18, il MMAB – Museo della Ceramica di Montelupo (Piazza Vittorio Veneto 11) ospita un appuntamento che unisce gusto, tradizione e cultura. All’interno dell’ampio programma di Cèramica, trova spazio un evento che celebra i sapori autentici del territorio, in un dialogo continuo tra saperi artigianali e tradizioni locali.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Montelupo, in collaborazione con il Caffè del MMAB e con i produttori di Montelupo, Empoli, Lastra a Signa, Capraia e Limite.

Saranno presenti circa 120 etichette: i visitatori potranno degustare i vini più rappresentativi delle aziende partecipanti. Con il biglietto di ingresso (20 euro) si riceveranno il bicchiere ufficiale dell’evento, la pettorina personalizzata e l’accesso a tutte le degustazioni.

A parte, presso Cibo Vino e Chiacchiere, sarà inoltre possibile assaggiare i taglieri creati per l’occasione e una selezione di pizze, per completare il percorso tra profumi e sapori della nostra terra.

Aziende partecipanti:

• Impresa Colle Paradiso

• Fattoria di Petrognano

• Piazzano winery

• Fattoria di Sammontana

• Podere La Botta

• Cantagallo e Le Farnete

• Società Agricola Canneta

• Tenuta San Vito

• Fattoria Castellina

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
18 Dicembre 2025

Pontedera e Castel San Niccolò unite nel segno dell'arte: in centro le opere dal Casentino

Due Comuni sempre più vicini nel segno dell'arte. Pontedera e Castel San Niccolò rafforzano la loro collaborazione nata in occasione delle festività natalizie. Dal Casentino sono arrivate l'opera di Giuliano [...]

Castelfiorentino
Attualità
18 Dicembre 2025

Comune di Castelfiorentino, nuovo acquedotto in funzione in via Barbieri

Si sono conclusi nel pieno rispetto del cronoprogramma iniziale i lavori di ammodernamento della rete idrica in via Barbieri a Case Nuove, nel comune di Castelfiorentino. Un intervento, quello realizzato [...]

Pisa
Attualità
18 Dicembre 2025

Capodanno a Pisa: concerto gratuito di Alfa, spettacolo pirotecnico e dj set

Pisa si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con una serata di musica, luci e spettacolo nel cuore della città. Il 31 dicembre, a partire dalle ore 22, piazza [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina