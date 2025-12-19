A Cerreto Guidi, Open Day di Natale con il Progetto Musicale 'Ferruccio Benvenuto Busoni'

Il Progetto Musicale “Ferruccio Benvenuto Busoni” apre le sue porte al pubblico con uno speciale Open Day di Natale, rivolto a bambini, ragazzi e adulti interessati ad avvicinarsi o approfondire lo studio della musica di qualità.

Gli Open Day si svolgeranno il 29 e 30 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026 presso le sedi del Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia (Via Provinciale Francesca 108) e della nuova sede di Cerreto Guidi (via Piave). Durante queste giornate, i docenti di pianoforte, canto, violino e chitarra saranno a completa disposizione per incontrare gli interessati, offrendo la possibilità di provare gratuitamente gli strumenti e di conoscere i percorsi formativi proposti.

Il Progetto Musicale “Ferruccio Benvenuto Busoni” propone percorsi musicali di alta qualità, guidati da docenti concertisti e professionisti, con l’obiettivo di coniugare una solida formazione tecnica a un’esperienza musicale completa e stimolante.

La direzione artistica è affidata al Maestro Alessio Cioni, pianista concertista e docente empolese, premiato al prestigioso Concorso Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano e vincitore assoluto del Concorso Internazionale di Belgrado.

Gli incontri potranno svolgersi in qualsiasi momento della giornata, ma è obbligatoria la prenotazione.

Per Prenotazioni e informazioni:

333 2708867 | 333 3764731 | orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com

Canale YouTube: https://www.youtube.com/@alessiocioni6329

Fonte: Ufficio stampa

