Stalking e minacce all’ex compagna e al figlio: arrestato 50enne a Livorno

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Appostamenti, messaggi e telefonate insistenti: l’uomo colto in flagranza davanti alla porta è stato arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno questa mattina con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna e del figlio.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe perseguitato la donna, con la quale aveva avuto in passato una relazione, minacciandola di morte e molestando anche il figlio. Le intimidazioni sarebbero proseguite nel tempo, tra appostamenti davanti alla sua abitazione, messaggi e telefonate insistenti, costringendo la vittima a interrompere ogni contatto con l’ex compagno.

Questa mattina l’uomo è stato sorpreso in flagranza davanti alla porta di casa della donna, dove continuava a suonare insistentemente il campanello e a battere con i pugni sulla porta, minacciando di sfondarla. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente su richiesta della vittima e, dopo le procedure di rito, l’uomo è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Livorno.

L’udienza di convalida presso il Tribunale di Livorno ha confermato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Niccolò Banchi

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
16 Dicembre 2025

Sgominato gruppo criminale tra Livorno e la Costa degli Etruschi, nove arresti

Traffico e spaccio di droga, rapine, estorsioni e uso di armi: è l’accusa contestata a un sodalizio criminale smantellato dai Carabinieri nell’ambito dell’operazione “Penny Black”. Su disposizione della Procura della [...]

Livorno
Cronaca
16 Dicembre 2025

Rapine, armi e minacce per il traffico di droga: nove arresti, sgominata una banda

Nove persone di origini albanesi e tunisine sono state arrestate a Livorno per traffico e spaccio di droga e reati connessi a uso di armi, rapina e estorsione. Per altri [...]

Livorno
Cronaca
15 Dicembre 2025

Trovato in un fosso a Livorno il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo è stato trovato a Livorno. Il ritrovamento è avvenuto la mattina di lunedì 15 dicembre nelle acque dei fossi lungo gli Scali delle Cantine, in [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina