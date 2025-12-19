Birra e aperitivo con Ciccio Caputo: una serata speciale alla Birroteca in compagnia del bomber pugliese

Una serata da campioni è in programma ala Birroteca di Empoli sabato 20 dicembre alle 17, con un ospite d’eccezione: il bomber Ciccio Caputo. Ne da notizia la pagina stessa del pub nel cuore del centro storico empolese.

Il celebre attaccante di Altamura sarà protagonista di un evento unico, mettendosi dietro il bancone per servire la sua inconfondibile Birra Pagnotta, accompagnata da un aperitivo tipico pugliese. Un’occasione imperdibile per incontrare da vicino uno dei volti più amati del calcio italiano e condividere con lui un momento informale e divertente.

La serata promette sorprese per tutti: "firma-birre", brindisi con il bomber e una lotteria dedicata ai veri tifosi empolesi, con in palio premi esclusivi. Un evento pensato per celebrare lo sport, la birra artigianale e la convivialità, in perfetto stile Birroteca.