CNA Pisa premia le imprese longeve della Zona del Cuoio

Visione, eccellenza, capacità imprenditoriali, tenacia e sacrifici: artigiani e imprenditori del cuoio sono stati i protagonisti delle celebrazioni di CNA Pisa.

Si è svolta mercoledì 17 dicembre, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la cerimonia dedicata alle imprese longeve del territorio, promossa da CNA Pisa per valorizzare le attività che rappresentano un patrimonio di lavoro, qualità tradizione e innovazione.

Le aziende premiate quest’anno infatti celebrano un traguardo importante: dai 40 ai 100 anni di attività continuativa, spesso tramandata di generazione in generazione, segnati da lavoro quotidiano, scelte non sempre facili e una visione imprenditoriale che ha saputo evolversi ed elevarsi nel tempo.

Alla cerimonia, coordinata da Francesca Fascetti di CNA Pisa, hanno preso parte il presidente di CNA Pisa, Francesco Oppedisano, la presidente di zona, Elisa Scardigli, il direttore generale di CNA Pisa Giuseppe Sardu e la direttrice operativa, Barbara Carli.

Sono intervenuti alla premiazione, portando il saluto istituzionale dei rispettivi Comuni, anche :

Simone Giglioli, sindaco di San Miniato

Giuseppe Calò, assessore allo sviluppo economico del Comune di Castelfranco di Sotto

Andrea Marino, assessore alle attività produttive del Comune di Montopoli in Val d’Arno

Simone Balsanti, assessore allo sviluppo economico del Comune di Santa Croce sull’Arno

Le imprese premiate:

Castelfranco di Sotto

· Garage Europa SNC di Dalmonte Alfio & C. – 60 anni di attività, riparazioni e servizi per autovetture.

· Caciagli Renato & C. – 50 anni, lavorazioni meccaniche della pelle.

· Atlantefinish – 40 anni, lavorazione artigianale delle pelli.

· Toscana Diesel - 40 anni, riferimento nel settore diesel.

Montopoli in Val d'Arno

· Vifra SNC di Vazzana & Vannozzi – 50 anni, produzione di abbigliamento sportivo personalizzato.

Santa Croce sull'Arno

· Mazzetti Ido di Paolo Mazzetti & C. SNC – 40 anni, nastri trasportatori per la filiera conciaria.

· ASSA – Associazione Conto Terzi – 40 anni, riferimento per le imprese della filiera conciaria.

· Cecconi SNC di Cecconi Giuliano & C. – 50 anni, lavorazioni meccaniche della pelle.

San Miniato

· Pulidori e Zingoni SNC – 40 anni, officina tecnica.

· Marianelli Paolo – 40 anni, lavorazioni meccaniche della pelle.

· Autofficina Fiaschi di Fiaschi Gabriele & C. SNC – 40 anni, assistenza e manutenzione auto.

· Giovanni Baldacci – 50 anni, barbiere storico della città.

- Autolinee Danti di Salvatore Ferrera – 67 anni di attività, autotrasporti e NCC, con particolare impegno anche nel servizio scuolabus

A chiusura della cerimonia, CNA ha conferito un riconoscimento speciale alla Macelleria Falaschi, che celebra 100 anni di attività. Una realtà storica di San Miniato, conosciuta in tutta Italia per la qualità dei suoi prodotti, la tradizione norcina e il presidio Slow Food del mallegato.

"Le nostre imprese rappresentano un orgoglio per il nostro territorio e un vero esempio di resilienza, passione e capacità di innovazione - ha detto la presidente di CNA cuoio, Elisa Scardigli -. La nostra associazione di categoria continuerà a sostenerle e ad avanzare al loro fianco giorno dopo giorno"

Fonte: Cna - Ufficio stampa

