Empoli si prepara a Leggenda Festival 2026: decisi il tema e le date

La macchina organizzatrice di uno dei più grandi festival della lettura e dell’ascolto è già al lavoro: “Leggenda festival”, nona edizione, si terrà a Empoli dal 21 al 24 maggio 2026. Una città che si apre, si allarga e accoglie, lettura e ascolto di storie e libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche per adulti, laboratori e performances teatrali: un appuntamento ogni anno più atteso e vissuto per tutta la famiglia.

Saranno quattro giorni di incontro tra chi scrive, chi illustra, chi recita, chi suona, chi legge, chi ascolta, chi insegna, chi impara.

Leggenda 2026 è già iniziata: la formazione insegnanti, rivolta alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, è avviata e ad oggi sono 80 le classi che si sono iscritte al festival e che stanno conoscendo i libri degli autori e delle autrici che potranno incontrare a maggio. La formazione insegnanti è a cura della direttrice artistica Silvia D'Achille e di Giallo Mare. Gli incontri e le attività laboratoriali rivolti alle classi sono a cura della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, PromoCultura e Giallo Mare.

Il tema della kermesse scelto dalla direttrice artistica Silvia D’Achille è ‘Luci’: Luci per illuminare il buio. Luci per rischiarare le menti. Luci per conoscere, luci per sperare, luci come idee improvvise, come punti da cui ripartire dopo un periodo difficile.

Quel che è certo è che la lettura e l’ascolto creano menti illuminate, illuminatissime! Facciamo luce!.Mettiamo in luce ciò che ci piace. Mettiamoci in luce. lluminiamoci!

E un po’ di suspence per il manifesto d'autore che racconterà l'edizione di Leggenda 2026: sarà Lorenzo Sangiò a firmare il manifesto 2026 e a interpretare il tema. Nelle sue tavole la luce non è solo un elemento tecnico, ma un elemento narrativo centrale.

LA DICHIARAZIONE

“Leggenda si avvicina al traguardo dei 10 anni con la voglia di scoprirsi e di farsi scoprire sempre di più – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Matteo Bensi -. Questo sarà l'anno della "luce", perché le storie hanno il potere magico di accendere gli animi, di trasportare velocissima la fantasia, di rischiarare anche i momenti più bui. Siamo orgogliosi che Empoli sia la città di Leggenda, perché una città che investe sui suoi piccoli lettori e lettrici, investe su un futuro migliore. Luci accese, sta per tornare Leggenda!”.