Ubriaco, nella notte getta a terra bici in centro a Empoli

Un tizio in visibile stato di alterazione ha dato in escandescenze in via Chiara nella tarda serata di giovedì 18 dicembre. L'uomo ha iniziato a inveire e ha gettato a terra con violenza le bici che erano parcheggiate in quel tratto del centro vicino al Cinema Teatro Excelsior.

I rumori hanno insospettito sia i residenti sia i pochi passanti in quel momento, erano le 23.30 circa. Si conta quasi una decina di bici lanciate a terra, si sta facendo ancora la conta dei danni.

È stato chiamato anche il 112 ma l'uomo si è dileguato nei minuti successivi. Le indagini sono in corso.