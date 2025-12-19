La famiglia del dottor Alberto Topi ringrazia i medici: "Grande umanità nei suoi confronti"

Apprezzato e stimato sia come professionista che come persona, per la sua umanità, il dottor Alberto Topi ha lottato fino all’ultimo, sostenuto dai parenti e dagli amici. Il cardiologo, che ha lavorato per tanto tempo all’ospedale Lotti di Pontedera, è mancato martedì all'età di 62 anni dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Mercoledì si sono tenuti i funerali.

La moglie Silvia Bindi è rimasta accanto al dottore in questo periodo difficile e adesso ha voluto ringraziare coloro che hanno curato l’amato marito: "Ringrazio i medici che hanno seguito Alberto, tutti. In particolar modo il primario di medicina del Lotti Simone Meini, il dottor Lorenzo Marcucci, la dottoressa Anna Zito e tutto l’Auxilium Vitae di Volterra, sono stati eccezionali per Alberto, hanno avuto grande disponibilità e umanità nei suoi confronti. Sia io che Alberto lo abbiamo apprezzato".

Notizie correlate