Il Vescovo Mons. Fausto Tardelli in visita all’ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia

Nei giorni che precedono il Natale, il Vescovo Mons. Fausto Tardelli ha fatto visita all’ospedale SS. Cosma e Damiano a Pescia, portando un messaggio di vicinanza e conforto ai pazienti ricoverati e a tutto il personale sanitario. Un gesto particolarmente significativo per coloro che sono costretti a trascorrere il periodo pre natalizio in ospedale, lontani dai propri affetti.

Accompagnato dalla Direttrice sanitaria, dott.ssa Giuditta Niccolai e dalla dott.ssa Grazia Panigada, direttrice SOC Medicina Interna, il Vescovo ha visitato i reparti di degenza, soffermandosi accanto ai pazienti ricoverati in Medicina per rivolgere personalmente gli auguri di buon Natale e scambiare parole di incoraggiamento. Un saluto è stato rivolto anche ai professionisti sanitari, ringraziati per il lavoro svolto quotidianamente con competenza, attenzione e umanità.

La presenza del Vescovo ha rappresentato un segno concreto di prossimità e ascolto, capace di trasmettere conforto e speranza in un periodo dell’anno particolarmente carico di significato. “In questi giorni – ha sottolineato la dott.ssa Niccolai – la vicinanza umana e spirituale assume un valore ancora più importante e aiuta i pazienti a sentirsi meno soli e più sostenuti. Desidero ringraziare il Vescovo per questa visita che è stata un momento di condivisione e di preghiera, volto a ricordare che nessuno è solo, anche quando si trova lontano da casa e dai propri affetti”.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa