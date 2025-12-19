Il Vescovo Paccosi ha celebrato la Messa dei conciatori

Mercoledì 17 dicembre presso il POTECO ( Polo Tecnologico Conciario) di Santa Croce sull’Arno si è svolta la tradizionale celebrazione eucaristica per lo scambio degli auguri di Natale promossa dall’ Associazione Conciatori e celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro e riflessione sulla centralità dell’industria conciaria per il territorio del distretto, come evidenziato dal Vescovo Paccosi nel corso della celebrazione.

La santa Messa si è aperta con un momento dedicato al ricordo dell’ex presidente Assoconcatori Ezio Castellani, venuto a mancare la scorsa estate, che nel 2021 fu il promotore dell’iniziativa di fare una celebrazione natalizia per i conciatori presso il POTECO. L’evento, che si è confermato negli anni un appuntamento molto partecipato, ha visto la presenza di numerosi rappresentanti del tessuto socio-economico del territorio, dagli imprenditori alle istituzioni, dal mondo della scuola a quello del credito e dell’associazionismo.

Alle parole del Vescovo Paccosi che ha invitato gli imprenditori a fare fronte comune per essere più forti e superare le difficoltà dell’attuale fase congiunturale, si sono aggiunte quelle del presidente Assoconciatori Riccardo Bandini, che ha salutato gli ospiti intervenuti auspicando che le previsioni di ripresa per l’economia del comparto possano concretizzarsi quanto prima.

La Messa è stata accompagnata dai canti eseguiti dal tenore Cristiano Benedetti su musiche suonate da Maurizio Bagnoli con la partecipazione del coro San Carlo Acutis di Santa Croce sull’Arno.

Fonte: Ufficio Stampa

