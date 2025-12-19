La musica per la cura, donato un pianoforte all'ospedale San Jacopo di Pistoia

Si è svolta oggi, nella hall dell’ospedale San Jacopo, la cerimonia di consegna del pianoforte donato dall’Associazione Monsummano Terme ODV, nell’ambito del progetto “CuranDO”, promosso da Francesca D’Amelio, infermiera del blocco operatorio, con la collaborazione dell’infermiera Riah Lorraine Bermudo.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure, con l’obiettivo di migliorare il benessere emotivo e relazionale di pazienti, familiari e operatori sanitari, valorizzando gli spazi comuni dell’ospedale come luoghi di accoglienza e relazione.

Il progetto ha previsto la collocazione di un pianoforte nella hall del presidio ospedaliero, a disposizione di pazienti, visitatori, volontari e personale, affinché la musica possa diventare parte integrante dell’esperienza di cura, favorendo momenti di ascolto, condivisione e riduzione dello stress.

“L’ospedale è un luogo ad alta intensità emotiva, nel quale la dimensione clinica deve essere affiancata da un’attenzione costante alla persona nella sua globalità – spiega l’ideatrice del progetto Francesca D’Amelio –. La musica, suonata dal vivo, ha la capacità di creare un clima più sereno, offrendo a chi attraversa questi spazi un momento di pausa e di sollievo”.

Soddisfazione è stata espressa da Simone Scatolini, presidente dell’Associazione Monsummano Terme ODV: “Questa donazione rappresenta pienamente lo spirito della nostra associazione, che da cinque anni opera sul territorio promuovendo il riuso di beni ancora funzionanti e l’aiuto di prossimità. Il pianoforte donato al San Jacopo è un esempio concreto di come sia possibile coniugare attenzione all’ambiente e sostegno alla comunità, in particolare alle persone che vivono situazioni di fragilità”.

“Accogliamo con grande favore il progetto “CuranDO” – dichiara la Direttrice sanitaria del San Jacopo, Lucilla Di Renzo - perché rappresenta un valore aggiunto per la nostra struttura. Iniziative come questa contribuiscono a rendere l’ospedale un luogo più vicino alle persone, in cui la qualità delle cure si accompagna all’attenzione per il benessere emotivo. Ringraziamo l’associazione e tutti i professionisti coinvolti per aver reso possibile questo intervento di umanizzazione”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche Dino Malucchi, proprietario del pianoforte, e la pianista Lavinia Cioli, che ha accompagnato l’inaugurazione con un’esecuzione musicale.

Con l’avvio del progetto “CuranDO”, l’ospedale San Jacopo arricchisce i propri spazi comuni di un nuovo strumento di relazione e accoglienza, confermando l’impegno dell’Azienda sanitaria nel promuovere una cura sempre più attenta alla dimensione umana della salute.

