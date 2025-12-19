Le voci del Concerto di Natale questa mattina al San Giovanni di Dio

Momento di grande emozione per il “Concerto di Natale” voluto dalla Fondazione AMeS insieme alla Direzione sanitaria di presidio e al Dh Oncologico, che si è tenuto questa mattina nella Galleria Da Vinci dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Hanno partecipato i Cori Ensemble, diretti da Fiorella Buono; Anna Di Gennaro, mezzosoprano; Anastasiya Byshlyaha, pianoforte; Lucrezia’s One Voice, Coro Gospel.

Hanno aperto l’esibizione con i saluti, il Direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni di Dio, Simone Naldini e il presidente di AMeS, Gianni Taccetti che è anche Direttore di Medicina Interna del Day Service e Day Hospital del San Giovanni di Dio. A presentare l’evento il vicedirettore sanitario dell’ospedale, Daniele Cultrera.

Con l’organizzazione condivisa del concerto di Natale con la direzione sanitaria e con il DH oncologico diretto da Angela Ribecco, la Fondazione AMeS rinnova così il proprio impegno nel promuovere iniziative che pongono al centro la persona, valorizzando l’umanità e la cultura anche in ambito ospedaliero.