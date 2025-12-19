Lutto nel ciclismo: è morto Lorenzo Parenti, aveva 75 anni

È scomparso all'età di 75 anni Lorenzo Parenti, figura di spicco nel panorama bancario e sportivo toscano. Parenti era legato alla Banca di Cambiano, dove ha lavorato dal 1976 fino al 2015, distinguendosi per il suo ruolo nelle relazioni esterne e nell’interazione con la comunità locale.

Accanto alla sua professione, Parenti ha avuto un ruolo di grande rilievo nel Gs Maltinti Lampadari, storica società ciclistica fondata da Renzo Maltinti, scomparso nel 2022. Dopo la morte del fondatore, Parenti aveva assunto responsabilità importanti nella gestione del gruppo, coordinando eventi e gare e garantendo la continuità delle attività sportive.

Grazie al suo impegno, la squadra Maltinti Banca Cambiano ha continuato a partecipare a competizioni nazionali, valorizzando il ciclismo dilettantistico e incoraggiando la pratica sportiva tra i giovani della regione.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione sia nel mondo dello sport sia tra i colleghi di lavoro, che lo ricordano per la professionalità, la dedizione e il contributo costante alla comunità.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 20 dicembre, alle 15 alla chiesa di Fibbiana, a Montelupo.

