Natale, Greve in Chianti fa il pieno di eventi: concerti, mercatini, spettacoli e letture in ogni frazione

Le luci della cultura e della tradizione natalizia si diffondono tra le colline fiorentine, ammantate di alberi sfavillanti e ghirlande luminose che accendono la voglia di ritrovarsi e festeggiare all’aperto, nelle piazze e nei borghi delle tante località del territorio comunale di Greve in Chianti. Il ricco programma, promosso e realizzato dall’assessorato alla Cultura, entra in uno dei momenti più vitali. Il week end che precede il Natale, ormai alle porte, propone un fine settimana ricco di iniziative, tra concerti, performances, mercatini, occasioni di convivialità, spazi di lettura e incursioni di Babbo Natale in ogni frazione.

La magia di Natale vola fino a San Polo dove la comunità, venerdì 19 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 19, ha organizzato un momento di condivisione nel piazzale delle scuole con l’invasione dei mini Babbi Natale e la partecipazione dei bambini delle bambine che risiedono nella frazione nei panni del papà più amato dell’anno. L’iniziativa, arricchita da una merenda, è curata dal Comitato Turistico di San Polo in collaborazione con le associazioni locali.

La Musica è una delle colonne portanti del carnet di eventi natalizi, siglato “Aspettando Natale”, confezionato dall’assessorato alla Cultura. Sabato 20 dicembre la rassegna di concerti farà tappa nella chiesa di Santa Croce alle ore 21:15 con l’esibizione dell’Orchestra da Camera di Greve in Chianti, diretta dal maestro concertatore Luca Rinaldi e la partecipazione della Corale della parrocchia di Santa Croce, diretta da Marco Hagge. Nella stessa giornata, alle ore 16, il Bar Sociale PostAzione accoglierà una merenda con Babbo Natale mentre a Strada in Chianti si inaugura un nuovo spazio lettura per l’infanzia presso il centro civico con un girotondo di letture, tratte dal libro “Il Grinch” del dottor Seuss. L’iniziativa si terrà alle ore 16 ed è gestita dalla Biblioteca di Strada in Chianti. “E’ un Natale speciale quello che ci prepariamo a festeggiare insieme ai più piccoli e le più piccole – dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi – il nuovo spazio lettura offrirà alla comunità un’occasione aperta e collettiva per coltivare la passione per i libri e incentivare la pratica della lettura condivisa come strumento di benessere, educazione e socialità”.

Domenica 21 dicembre si moltiplicano le iniziative destinate a scaldare le atmosfere natalizie. Per chi ama trascorrere le festività in compagnia non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si possono fare regali all’ultimo tuffo e approfittare dei mercatini artigiani in piazza Matteotti a Greve in Chianti dalle ore 10 alle ore 18, partecipare all’animazione musicale con la Street band “Attraroba” che incornicerà l’arrivo di Babbo Natale previsto alle ore 15:30, pronto a dispensare doni offerti dal Centro Commerciale Naturale di Greve. Nel pomeriggio la piazza centrale del capoluogo diventerà un palcoscenico per “Il fuoco di Natale”, uno spettacolo a cura della compagnia La Barraca e l’associazione La Tarumba. La musica da camera continuerà a farla da padrona lunedì 22 dicembre alle ore 21.15 per un evento da non perdere, proposto nella chiesa di Santa Maria Assunta a Panzano in Chianti. Il concerto vede protagonisti i Professori dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e sarà seguito da un brindisi organizzato dalla Proloco di Panzano.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

