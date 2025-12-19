Officina meccanica abusiva in un piazzale pubblico a Firenze

Un’officina meccanica abusiva allestita in un piazzale pubblico di Firenze è stata scoperta e chiusa dalla polizia municipale. Due meccanici sono stati sanzionati con una multa complessiva di 5.164 euro per aver svolto attività di riparazione auto senza alcuna autorizzazione.

L’intervento risale allo scorso mercoledì ed è scattato a seguito di alcune segnalazioni. Le pattuglie della municipale sono intervenute insieme al personale dell’azienda sanitaria e dell’ispettorato del lavoro. Sul posto sono state trovate due persone di nazionalità straniera intente a lavorare su due veicoli, uno dei quali privo di copertura assicurativa.

Secondo quanto riferito da Palazzo Vecchio, i meccanici utilizzavano un furgone in sosta come magazzino per gli attrezzi e come spazio di ristoro. L’attività abusiva è stata immediatamente interrotta.

